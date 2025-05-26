По Украине готовился особенно мощный удар

Российские войска нанесли по территории Украины мощный удар, пытаясь тем самым продемонстрировать свое намерение довести специальную военную операцию до конца, выполнить ее цели и задачи. Об этом пишет Telegram-канал «Канал визионера».

Авторы пишут, что ни заявления президента США Дональда Трампа, ни требования представителей коллективного Запада не смогли повлиять на решение президента России Владимира Путина.

В публикации говорится, что в ночь на 26 мая должна была состояться одна из самых мощных атак. В воздух поднялось огромное количество беспилотников типа «Герань», в небо ушли стратегические ракетоносцы Ту-95 («Медведи»). Отмечается, что российские ракетоносцы якобы прекратили выполнение боевого задания, сбросив только ограниченное число крылатых ракет, а затем вернулись на свои авиабазы.

Президент Украины Владимир Зеленский после серии комбинированных ударов обратился к странам Запада с призывом ввести новые санкции в отношении России, чтобы остановить наступательные действия армии РФ.

Ранее полковник Михаил Ходаренок назвал удары ВС РФ по Украине подготовкой к летней кампании.