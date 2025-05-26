ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ

ВС РФ атаковали военные объекты Украины и пункты дислокации ВСУ в 152 районах

Российские войска нанесли поражения военным объектам Украины и местам дислокации украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Массированные удары наносились при помощи беспилотников, авиации, а также артиллерией.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах», — говорится в сообщении.

25 мая агентство Reuters сообщило, что прошлой ночью ВС РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Агентство отмечало, что на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины заявил о масштабном ударе и призвал к давлению на Россию.