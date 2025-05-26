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Командир «Ахмата» заявил о победе России в СВО

Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает Telegram-канал «Молотов «Ахмат».

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей и готовы к будущим вызовам», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что сейчас России противостоит «враг-антихрист», который «не успокоится до тех пор, пока страна не станет подобной ему». По словам командира «Ахмата», РФ не хочет подобного исхода, поэтому противостояние будет продолжаться.

21 мая агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами заявил, что убежден в победе России. Как отмечалось в материале, глава Белого дома отказался от требований прекращения огня и угроз санкций против России.

Ранее Патрушев заявил, что Россия все ближе к победе в СВО.

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