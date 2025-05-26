В России назвали преимущество новейшей ракеты «Булат»

Новейшая ракета 9М134 «Булат» из-за меньшего веса позволит увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

В пресс-службе уточнили, что благодаря возможности увеличения боезапаса расчета повышается разнообразие и вариативность средств поражения. При этом с помощью «Булата» можно успешно уничтожать цели, для которых мощь «Корнета» избыточна.

В феврале стало известно, что в РФ прошли успешные испытания ракеты 9М134 для противотанковых ракетных комплексов. Она предназначена для ликвидации среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Максимальная дальность действия «Булата» составляет около 3,5 километра.

Ранее стартовали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф.