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Стартовали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

«Ростех»: начались государственные испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на базе БМП-3, приступил к государственным испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Тесты включают проверку тактико-технических характеристик в разных климатических условиях, стрельбы с места, на ходу и на плаву, а также оценку плавучести. Видео с возможностями машины опубликовано в открытых источниках.

БТ-3Ф предназначен для перевозки 12 десантников в полной экипировке и огневой поддержки подразделений морской пехоты и сухопутных войск. Бронемашина оснащена дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом и автоматическим гранатометом. Дополнительно бронетранспортер оборудован тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов массой до 7 тонн.

4 мая «Ростех» сообщил, что «Курганмашзавод» кратно увеличил производство боевых машин пехоты БМП-3. Отгрузки БМП идут практически ежемесячно, и объемы поставок растут.

До этого стало известно, что «Курганмашзавод» внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф.

Ранее Чемезов рассказал о сотрудничестве «Рособоронэкспорта» с другими странами.

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