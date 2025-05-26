В Новороссийске проведут военные учения дважды за день

Учения военнослужащих пройдут 26 мая в акватории морского порта в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что тренировки запланированы на периоды с 11:00 до 13:00 мск и с 21:00 до 23:00 мск. В них примут участие дежурные силы Новороссийской военно-морской базы.

«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападений безэкипажных катеров и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru») с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — подчеркивается в тексте.

При этом во время проведения стрельб будет введен запрет на плавание всех маломерных судов и иных плавательных средств. Кроме того, местным жителям придется воздержаться от любых видов подводных работ и водолазных спусков.

17 мая пресс-служба Балтийского флота РФ сообщила, что экипажи малых противолодочных кораблей «Зеленодольск» и «Казанец» провели тактическое учение в акватории Балтийского моря. Военнослужащие отрабатывали уничтожение подводных лодок условного противника.

Ранее российский атомный подводный крейсер «Красноярск» провел учения в Тихом океане.