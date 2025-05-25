Штурмовик мотострелкового батальона 68-го Гвардейского танкового полка российской группировки войск «Юг» с позывным «Ламбада» рассказал в интервью РИА Новости, как бойцы вдвоем зачистили крупный опорный пункт ВСУ в селе Романовка в ДНР.

По его словам, в ходе зачистки территорий удалось захватить оружие украинских военных, а также оборудование для борьбы с дронами.

«Я лично непосредственно штурмовал опорный пункт, который очень большой был, четыре входа и выхода там было. Там были кровати на шестерых, но застал там троих только», — заявил военный.

Боец добавил, что у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были переносные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), похожие на ранцы. Кроме того, среди их арсенала были найдены также большие установки РЭБ, одноразовые швейцарские гранатометы, а также несколько пулеметов. Российский военнослужащий отметил, что бойцы ВСУ были «очень хорошо оборудованы».

Сослуживец «Ламбады» зачищал другую половину опорного пункта. По словам штурмовика, к ближним боям украинская сторона в Романовке оказалась не готова.

Об освобождении населенного пункта Романовка в ДНР стало известно 25 мая. По данным Минобороны, ответственность за проведение операции несла российская группировка войск «Юг».

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