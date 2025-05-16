Глава Херсонской области рассказал о ситуации на Днепре

Губернатор Сальдо: солдаты ВС РФ закрепились в дельте Днепра и готовы ко всему

Солдаты Вооруженных сил России укрепили позиции в дельте реки Днепр и готовы ко всему, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«ВС РФ последовательно расширяют контроль в дельте Днепра. Это не значит, что завтра начнется масштабная операция <...>. Но направление очевидно: мы укрепляемся, действуем точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий», — отметил глава региона.

Он добавил, что участки фронта, которые еще недавно находились в «серой зоне», были «очищены» от бойцов ВСУ. Речь идет об островах у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки.

В мае Сальдо сообщал, что военные ВС РФ установили государственный флаг в населенном пункте Николаевка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщил губернатор региона, российские бойцы уверенно действуют на правом берегу реки Днепр и смогли провести «дерзкие рейды» в районе трех населенных пунктов — Николаевки, Кизомыса и Бургунков.

Ранее глава Херсонской области заявил о страхе Украины начинать переговоры с РФ.