На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: дрон ВСУ отлетел от шлема российского штурмовика в ДНР

ТАСС: беспилотник ВСУ отлетел от шлема российского штурмовика в зоне СВО
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский FPV-дрон отскочил при попадании в каску военнослужащего российской армии при штурме населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штурмовика с позывным «Шустрый».

«Стояли с товарищем в прострелы смотрели и тут в него прилетел FPV, он приподнялся, дрон ему об каску в сторону отлетел», — отметил он.

«Шустрый» добавил, что FPV-дрон не взорвался.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области. Противник потерял до 480 военных, уточнили в ведомстве.

В тот же день стало известно, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых заводов, производящих беспилотные летательные аппараты на Украине. По информации Telegram-канала SHOT, было атаковано предприятие «Антонов» в Киеве, входящее в структуру холдинга «Укроборонпром». В советское время оно являлось крупнейшим предприятием, производившим самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по РФ. В результате ударов на территории «Антонова» произошел пожар.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами