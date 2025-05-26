СМИ: дрон ВСУ отлетел от шлема российского штурмовика в ДНР

Украинский FPV-дрон отскочил при попадании в каску военнослужащего российской армии при штурме населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штурмовика с позывным «Шустрый».

«Стояли с товарищем в прострелы смотрели и тут в него прилетел FPV, он приподнялся, дрон ему об каску в сторону отлетел», — отметил он.

«Шустрый» добавил, что FPV-дрон не взорвался.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области. Противник потерял до 480 военных, уточнили в ведомстве.

В тот же день стало известно, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых заводов, производящих беспилотные летательные аппараты на Украине. По информации Telegram-канала SHOT, было атаковано предприятие «Антонов» в Киеве, входящее в структуру холдинга «Укроборонпром». В советское время оно являлось крупнейшим предприятием, производившим самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по РФ. В результате ударов на территории «Антонова» произошел пожар.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.