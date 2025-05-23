Военэксперт назвал главных бенефициаров массовых налетов БПЛА на РФ

Бенефициаром массового налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы является Европа. Именно засевшие там глобалисты хотят сорвать планы России и США по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Европа получила большую пощечину после того, как американский президент Дональд Трамп не допустил ее за стол переговоров между Россией и Украиной. Она до сих пор рвется и хочет участвовать в этих переговорах, но Трамп четко сказал: ссорятся Украина и Россия, пусть они мирятся, а мы, США, будем всего лишь судьями», — обратил внимание эксперт.

Он добавил, что Украина использует далеко не только БПЛА собственного производства — поставки дронов Киеву нарастил и Евросоюз.

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА в небе над 13 регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В воздушном пространстве столичного региона и республики Крым уничтожили 24 и 22 беспилотника соответственно. Над территорией Тульской области ликвидировали 18 БПЛА, над Курской областью — 11, над Орловской и Брянской областями — по восемь. Еще шесть дронов были перехвачены в Рязанской области, пять — в Калужской области, по три — в Белгородской и Ивановской областях, два — во Владимирской области. Кроме того, системы ПВО сбили по одному летательному аппарату над Липецкой и Воронежской областями.

Ранее эксперт назвал отличие нынешних атак дронов ВСУ на регионы РФ от предыдущих.