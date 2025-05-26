Аналитик Репке сообщил о локальном обвале фронта ВСУ к югу от Константиновки

У подразделений украинской армии к югу от Константиновки в Донецкой народной республике произошел локальный обвал фронта. Об этом заявил немецкий аналитик Джулиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Локальный обвал фронта к югу от Константиновки продолжается», — отметил он.

Репке обратил внимание, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Правдовка, Гнатовка и Романовка, также им удалось занять большую часть поселка Заря.

24 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил о серьезной работе Вооруженных сил России над окружением Константиновки. По его словам, российским бойцам осталось преодолеть около семи километров до пригорода. Марочко подчеркнул, что российские подразделения активно наступают и юго-западнее от Константиновки. К текущему моменту им удалось физически перерезать трассу, которая ведет к городу. В настоящее время военные ВС РФ готовятся к взятию населенного пункта Степановка, расположенного в районе Константиновки.

До этого Марочко сообщил, что некоторые подразделения ВСУ потеряли до 70% личного состава после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Торское в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении.

Ранее в США анонсировали наступление России «вплоть до окраин Киева».