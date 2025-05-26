Из украинского плена вернулся бывший мэр уральского города

В Россию после обмена пленных вернулся экс-глава Чайковского в Пермском крае

Из украинского плена освобожден бывший мэр города Чайковского Алексей Третьяков. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Он уточнил, что по итогам обмена с 23 по 25 мая в Россию возвратились 20 жителей региона. Среди освобожденных есть и экс-мэр Чайковского, обращение от родственников которого поступило еще в сентябре 2023 года. По словам Сапко, Третьяков уже смог выйти на связь.

Региональный омбудсмен выразил благодарность за громадную работу по освобождению российских пленных федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и сотрудникам министерства обороны РФ.

25 мая сообщалось, что находившиеся в украинском плену российские солдаты прилетели в Подмосковье с территории Белоруссии.

В течение трех дней — с 23 по 25 мая — Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «1000 на 1000», как договорились на переговорах в Стамбуле. На родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия были выполнены. Омбудсмен в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по обмену остальных пленных ведется.

В Госдуме оценили завершение обмена пленными между Россией и Украиной.