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В Курской области российская армия захватила новый военный трофей

В Курской области военные РФ захватили американскую систему разминирования
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Курской области российские бойцы захватили в качестве трофея американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Заряд состоит из 30-метрового детонирующего шнура с 6 кг взрывчатого вещества, двигателя с направляющей и двойного инициатора, помещенных в транспортировочный рюкзак. Общий вес всего устройства составляет около 13 кг.

Отмечается, что по сравнению с российским аналогом ЗРП-2 «Тропа», американский MPLC содержит больше взрывчатого вещества на метр шнура и в два раза легче, при этом имея вдвое меньшую длину заряда.

Специалисты из российского спецназа сняли о трофейном устройстве почти полноценный учебный фильм.

29 апреля сообщалось, что в Курской области российские военные захватили бесшумные минометы польского производства и натовские противотанковые ракетные комплексы и гранатометы.

Ранее в Курской области создали карту трофейной техники.

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