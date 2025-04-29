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ВС РФ захватили польские бесшумные минометы и натовские ПТРК в Курской области

Военные ВС РФ захватили в Горнале Курской области бесшумные польские минометы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ захватили в селе Горналь (Курская область) польские бесшумные минометы и вооружение производства НАТО. Об этом РИА Новости сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».

Среди трофеев — 60-миллиметровые бесшумные минометы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Видео с захваченным вооружением передано в распоряжение агентства.

«Захвачена целая линейка натовского оружия, включая польские минометы. Это подтверждает участие стран альянса в поставках», — отметил офицер.

26 апреля глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Герасимов отметил, что в настоящее время в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных украинских бойцов, пытающихся укрыться от военных ВС РФ.

Ранее российский военный рассказал о наемниках из США, Польши и Турции в Курской области.

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