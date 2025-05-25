Стало известно о планах Франции по созданию нового авианосца

Власти Франции должны согласовать строительство нового авианосца в 2025 году. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил начальник главного штаба Военно-морских сил (ВМС) Франции адмирал Николя Вожур.

«Техническое задание уже составлено. Сейчас мы ведем деликатные дискуссии с производителями, чтобы все уложилось в финансовые рамки закона о военном планировании», — заявил он.

По словам главы штаба ВМС, новый авианосец нужен стране, несмотря на стоимость. В публикации подчеркивается, что окончание работ по строительству судна планируется к 2038 году. Он обойдется французской казне в €10 млрд.

Адмирал отметил, что от «корабля будущего» требуется, чтобы он обладал модулями, способными совершенствоваться и встраиваться в новейшие технологии. Вожур подчеркнул, что на данный момент ВМС начали постепенно включать технологии искусственного интеллекта в корабли.

Предполагается, что новый авианосец пойдет на смену атомному авианосцу «Шарль-де-Голль».

В начале апреля Франция передала под командование НАТО свой авианосец Шарль де Голль. Это первый подобный случай. Авианосец был передан НАТО со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку.

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