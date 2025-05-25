В Харьковской области стали сбрасывать с дронов замаскированные мины

ВСУ в Харьковской области сбрасывают с дронов замаскированные мины. Об этом сообщает пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) региона в своем Telegram-канале.

«Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными: аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и даже детские игрушки», — говорится в сообщении ВГА.

На этом фоне жителям посоветовали не подходить к подобным предметам.

До этого в ЛНР показали мины-грибы, которые ВСУ раскидали в лесах при отступлении.

Третьяков призвал местных жителей к осторожности и по возможности отказаться от посещения лесов и лесополос.

9 мая замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что стране пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Она подчеркнула, что Киев является участником конвенции с 2006 года. По ее мнению, пришло время поддержать настойчивые просьбы украинских военных и предпринять шаги для выхода страны из соглашения.

Ранее на посольство РФ в Швеции с помощью дрона сбросили емкость с краской.