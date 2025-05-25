Глава Тульской области рассказал о попадании дрона ВСУ в храм

Ночью Никольский собор в Епифани Кимовского района получил повреждения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Группа разминирования Управления Росгвардии по Тульской области осмотрела собор и прилегающую территорию. Взрывчатых веществ не обнаружено», — заявил он.

По словам губернатора, специалисты начали оценивать степень нанесенного храму ущерба. Миляев подчеркнул, что собор является объектом федерального культурного наследия. Кроме того, в частных домах рядом с церковным сооружением были повреждены окна, в ближайшее время их заменят.

До этого он сообщал, что по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. На месте продолжают работать экстренные службы, а обстановка остается под контролем региональных властей.

Власти призвали жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефонам 01, 101 или 112.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых и перехваченных беспилотников за ночь.