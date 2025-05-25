Вооруженные силы Украины (ВСУ) около Покровска (украинское название Красноармейска) истощены, но все еще держат оборону, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заместителя командира штурмового отряда.

По словам военного, обещание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа подарило ему надежду, но сейчас он понял, что новости «это просто шум», «пропаганда» и «ложь».

«Чувство изнеможения и разочарованности распространяется в войсках. Среди как опытных офицеров, так и недавно мобилизованных войск моральный дух слабеет и истощается из-за растущего чувства, что ясного плана по завершению войны нет и что жизни приносятся в жертву напрасно», — говорится в статье.

Комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин на этой неделе написал в соцсетях, что лучшее оружие не сможет компенсировать недостатки планирования военных операций, из-за чего люди под его началом оказались в опасности.

«В последние месяцы у нас возникло ощущение, будто нас стирают из памяти, будто к нашим жизням относятся как к одноразовому товару», — оценил комбат происходящее в ВСУ.

До этого The Wall Street Journal рассказала, что попытка украинских властей привлечь молодежь в армию на контрактной основе обернулась провалом. Стартовавшая в феврале инициатива под названием «Контракт 18–24» показала крайне слабые результаты: по данным правительства, за несколько месяцев к Вооруженным силам Украины присоединились лишь около 500 человек.

Ранее в Британии назвали Украину полигоном для испытания технологий.