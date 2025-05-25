В Британии назвали Украину полигоном для испытания новых технологий

В мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина сегодня используется как полигон для испытания новых технологий. Об этом заявила обозреватель Рана Форухар в статье для британской газеты Financial Times (FT).

По ее словам, военный бюджет США растет, как и расходы на оборону в Китае и Европе. Однако большинство инвестиций продолжает идти на устаревшие технологии, такие как истребители F-35, корабли и подводные лодки. В связи с этим аналитики задаются вопросом, насколько разумно тратятся деньги, учитывая, что сегодня технологии меняют характер ведения войны.

Как отметила Форухар в публикации, для экономии средств стали активно применяться дешевые беспилотники, которыми пользуются хуситы и украинцы в том числе.

«В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — написала обозреватель.

По ее мнению, в будущем успех будет измеряться не столько размером оборонного бюджета, сколько технологической подкованностью стран.

До этого газета The Daily Telegraph писала, что Украина превратилась в учебный полигон и военную лабораторию для подготовки НАТО к конфликту с РФ.

По данным авторов статьи, на Украине тестируют будущие технологии ведения боевых действий, например, «армию роботов». В частности, речь идет об украинском роботе «Змей», который позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) заменить личный состав машинами.

Ожидается, что в 2025 году на стороне ВСУ на поле боя будут воевать до 15 тысяч роботов, что позволит решить проблему острой нехватки солдат на передовой.

Ранее в МИД заявили, что Украина стала полигоном для испытания методов цифровой борьбы против России.