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Губернатор заявил, что атаки БПЛА на Орловскую область стали более жестокими

Губернатор Клычков сообщил, что за май над Орловской областью сбили 248 БПЛА
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Telegram-канал «Губернатор Клычков»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что атаки ВСУ на регион стали более жестокими.

«Несмотря на переговорный процесс, враг еще больше ожесточился — только за май над Орловской областью сбито 248 БПЛА, 115 — за эту неделю», — написал чиновник.

Он добавил, что целью вражеских налетов являются предприятия и гражданские объекты. Глава области заверил, что лично контролирует ситуацию, а всем пострадавшим выплатят компенсацию и окажут помощь.

Прошлой ночью в Туле во дворе пятиэтажки упал украинский беспилотник. Остекление одного из подъездов дома серьезно пострадало, были частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства ПВО (противовоздушной обороны) перехватили 110 БПЛА над 13 регионами РФ. В небе над Орловской областью сбили 16 дронов. По последним данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв.

Ранее россиян призвали привыкнуть к сбоям мобильного интернета из-за атак БПЛА.

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