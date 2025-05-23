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Россиян призвали привыкнуть к перебоям с мобильным интернетом из-за атак БПЛА

Baza: отключение мобильного интернета стало эффективной мерой борьбы с дронами
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Жителям центральной части России придется привыкнуть к перебоям с мобильным интернетом, поскольку эта мера признана эффективной в борьбе с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Впервые такая методика в тестовом режиме была использована 6 мая, впоследствии ее признали действенной и теперь планируют применять постоянно параллельно с использованием систем РЭБ», — говорится в публикации.

Baza со ссылкой на слова руководителя департамента технологий мультисредной защиты «Группы ФТК» Леонида Федорова отмечает, что отключать мобильный интернет приходится на фоне того, что БПЛА начали управляться с помощью установленных на них модулей сотовой связи.

Также источник цитирует генерального директора ExpoUAV, чья компания занимается разработкой решений в области беспилотных систем Дмитрия Дацыкова, который отметил, что технология отключения интернета достаточно простая, оператор может быстро отключить на нескольких базовых станциях связь по указанию спецслужб.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе ввели временные ограничения на работу интернета. Он отметил, что сделано это было на фоне массированных атак беспилотников, уточнив, что за ночь над территорией региона были уничтожены 20 дронов.

Ранее в Крыму предупредили о перебоях с мобильной связью.

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