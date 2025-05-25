В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) царят «разброд и шатания». Большинство военных, которые были принудительно мобилизованы, не видят смысла в продолжении боевых действий, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте», — сказала она.

Она отметила, что у граждан Украины, которые потеряли своих близких, негатива к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому намного больше, чем вопросов. Ковитиди считает, что, несмотря на это, Зеленский не пойдет на попятную, поскольку мир для него неприемлем.

До этого полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Зеленского в игре в русскую рулетку. По его мнению, Зеленский и европейский союзники Киева ошибаются, если считают, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия сможет продолжать военные действия без конца. Кроме того, Дэвис допустил восстание в ВСУ.

Отставной офицер добавил, что угроза краха украинской армии становится все более вероятной на фоне продвижения российских военных на фронте.

Ранее Зеленского обвинили в том, что Украина при нем оказалась на грани гражданской войны.