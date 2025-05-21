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Зеленскому указали на то, что он привел Украину к гражданской войне

L'AntiDiplomatico: Украина при Зеленском оказалась на грани гражданской войны
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

В течение президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в конфликте с Россией и гражданской войны. Об этом пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

«Какого «прогресса» добились украинцы за шесть лет… его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, газета напоминает, что после заключения сделки США и Украины по минеральным ресурсам Запад начнет «делить то, что осталось от природных богатств Украины».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины продолжают демонстрировать позицию, которая ориентирована на продолжение войны.

Ранее Лавров заявил, что Украине и Западу больше не удастся обмануть Россию.

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