Мирные жители получили ранения при атаке ВСУ на Херсонскую область

РИА Новости: в Каховке при обстреле со стороны ВСУ пострадали пять человек

Несколько мирных жителей пострадали во время обстрела города Каховки, расположенного в Херсонской области, со стороны украинских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток нанесли 40 ударов по населенным пунктам на левом берегу реки Днепр. Днем было зафиксировано 24 обстрела, а ночью — 16.

«Пять человек получили ранения в результате обстрела <...> в Каховке», — подчеркивается в заявлении.

Всего украинские формирования атаковали девять населенных пунктов. Среди них — Каховка, Корсунка, Каиры, Новая Каховка, Новая Маячка, Алешки, Большие Копани, Пролетарка и Таврийск.

22 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам на территории региона. В частности, атакам подверглись Алешки и Новая Каховка. В первом городе пострадал 54-летний мужчина, его спасти не удалось. Во втором городе ранения получила 67-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация.

Ранее украинские бойцы атаковали жилой дом в Херсонской области.