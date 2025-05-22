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Губернатор Херсонской области сообщил о последствиях атак дронов за сутки

Сальдо: два мирных жителя Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ
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Telegram-канал Владимир Сальдо

За последние сутки в Херсонской области были новые обстрелы, в результате которых пострадали мирные жители. Информация об этом появилась в Telegram-канале главы региона Владимира Сальдо.

По его данным, в Алешках не удалось спасти 54-летнего мужчину. В Новой Каховке осколочные ранения получила женщина 67 лет, сейчас она находится под наблюдением врачей в местной больнице.

Губернатор также сообщил, что в селе Чонгар в Геническом округе в результате обстрела было повреждено здание автозаправочной станции. Однако удалось избежать возгорания и взрыва.

Кроме того, по данным властей, удары наносились по нескольким населенным пунктам региона: Каховке, Голой Пристани, Корсунке, Новой Маячке, Пролетарке, Рыбальче и Солонцам. Информация о повреждениях уточняется.

Сальдо добавил, что местные службы продолжают работу по устранению последствий атак и оказанию помощи пострадавшим. Он призвал жителей сохранять осторожность и по возможности воздерживаться от нахождения в зонах повышенной опасности.

Ранее в Тульской области обезвредили упавшие обломки беспилотника ВСУ.

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