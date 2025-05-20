Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Херсонской области

Сальдо: мужчина пострадал в результате удара ВСУ по дому в Херсонской области

Украинские военные атаковали город Алешки в Херсонской области, повредив, в итоге, многоквартирный дом и ранив местного жителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ атаковали Новую Каховку, в которой ранения получила 55-летняя женщина, которую также увезли в госпиталь.

Помимо этого, противник обстрелял Голую Пристань, Васильевку, Князе-Григорьевку, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Каховку.

До этого Сальдо сообщил, что практически все острова в дельте реки Днепр находятся под контролем российских военнослужащих. Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» в составе Вооруженных сил РФ продолжают укрепляться в дельте реки Днепр. Бойцы продвигаются вперед «шаг за шагом».

Ранее Зеленский заявил, что вывода войск из ДНР, Запорожской и Херсонской областей не будет.