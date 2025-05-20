На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская армия нанесла удар по жилому дому в Херсонской области

Сальдо: мужчина пострадал в результате удара ВСУ по дому в Херсонской области
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские военные атаковали город Алешки в Херсонской области, повредив, в итоге, многоквартирный дом и ранив местного жителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ атаковали Новую Каховку, в которой ранения получила 55-летняя женщина, которую также увезли в госпиталь.

Помимо этого, противник обстрелял Голую Пристань, Васильевку, Князе-Григорьевку, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Каховку.

До этого Сальдо сообщил, что практически все острова в дельте реки Днепр находятся под контролем российских военнослужащих. Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» в составе Вооруженных сил РФ продолжают укрепляться в дельте реки Днепр. Бойцы продвигаются вперед «шаг за шагом».

Ранее Зеленский заявил, что вывода войск из ДНР, Запорожской и Херсонской областей не будет.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами