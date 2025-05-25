В США признали приближающееся поражение Украины

Успешные атаки российских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) приближают поражение Украины и показывают неспособность Запада поставлять достаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Мы (американцы. — «Газета.Ru») видим, что не можем содержать украинскую армию <...> Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО», — сказал Дэвис.

Он считает, что страны НАТО, пытаясь «пугать» Россию, забывают об эффективности российских беспилотников и серьезных проблемах с ПВО у украинской армии. По его словам, в такой ситуации лучше «все остановить».

До этого обозреватель журнала The National Interest Питер Сичиу назвал российские истребители Су-57 угрозой для НАТО.

Он отметил, что имеющиеся на вооружении Франции и Испании самолеты по своей эффективности уступают Су-57, а европейские истребители следующего поколения Future Combat Air System (FCAS), которые разрабатываются совместно с Германией, поступят на вооружение не раньше середины-конца 2030-х годов.

Ранее в Раде заявили, что российские дроны почти попали в офис Зеленского.