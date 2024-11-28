В США назвали российские истребители Су-57 угрозой для НАТО

Возможная покупка Алжиром российских истребителей Су-57 станет угрозой для НАТО. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.

По его словам, Алжир почти три четверти своего оружия до сих пор покупает у России. Сичиу утверждает, что российские Су-57 необходимы для защиты от Марокко, который приобрел американские истребители F-16.

«Более важным является то, что это может означать для НАТО, особенно Испании, Франции и Португалии. Ни одна из этих стран в настоящее время не эксплуатирует [американские истребители пятого поколения] F-35», — отмечает Сичиу.

Автор пишет, что имеющиеся на вооружении Франции и Испании истребители по своей эффективности уступают российскому Су-57, а европейские истребители следующего поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемым совместно с Германией, поступят на вооружение не раньше середины-конца 2030-х годов.

В начале ноября глава «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T. Он отметил, что истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Ранее National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57.