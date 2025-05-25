На Украине заявили об установлении нового рекорда российским дроном

Российский беспилотник, замеченный над территорией Украины, установил абсолютный рекорд полета над республикой. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко, передает издание «Страна».

«Один из «Шахедов» сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4 900 метров», — сказал эксперт.

Коваленко не стал уточнять, где именно был замечен российский дрон. По его словам, беспилотник пролетал над материковой частью Украины.

При этом военный эксперт отметил, что у сил огневых мобильных групп возникают трудности при попытке сбить российские дроны. Это связано с тем, что беспилотники совершают атаки все с большей высоты, подчеркнул Коваленко.

Накануне газета The Times сообщила, что Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности. Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за дронов изменения на линии боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад.

Ранее на Украине создали новый дрон.