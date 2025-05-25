В Минобороны рассказали, как старший лейтенант Малыгин спас сослуживца

Старший лейтенант Артем Малыгин во время вражеского обстрела в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, рискуя жизнью, спас сослуживца. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны России, заявление приводит ТАСС.

По информации оборонного ведомства, во время продвижения группа под командованием старшего лейтенанта попала под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Малыгин сориентировался в ситуации, нашел укрытие и приказал направиться сослуживцам туда. В результате взрыва одного из снарядов подчиненный был ранен.

В результате, уточнили в Минобороны, под непрекращающимся артиллерийским обстрелом врага, рискуя собственной жизнью, старший лейтенант Малыгин добрался до раненого товарища, оказал ему первую помощь.

«Малыгин на себе перетащил раненого в безопасное место, где передал его эвакуационной группе», — рассказали в оборонном ведомстве.

После прекращения обстрела группа под командованием Малыгина заняла позиции и организовала их оборону.

О другом акте героизма сообщили 22 мая. Уроженец поселка Навля в Брянской области, рядовой Виктор Пузанов, спас раненого товарища под плотным огнем противника в зоне СВО. Во время одной из операций российским бойцам удалось отбить важный опорный пункт. Однако вскоре начался ожесточенный минометный обстрел — ВСУ били по позициям. Именно в этот момент один из бойцов штурмовой группы оказался тяжело ранен — рядом разорвался снаряд. Благодаря брянскому рядовому, военнослужащий остался жив.

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