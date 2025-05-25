Брянскую область атаковали десятки БПЛА

Силы ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны уничтожили над территорией Брянской области 30 беспилотников самолетного типа. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, отражение налета на регион продолжается. Богомаз поблагодарил всех защитников области и призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности, не снимать и не выкладывать в сеть работу средств ПВО.

О начале налета вражеских дронов на Брянскую область глава региона сообщил накануне в 22:22.

Тем же вечером губернатор Игорь Артамонов заявил, что в Липецкой области был введен желтый уровень воздушной опасности. По данным регионального МЧС, этот сигнал означает, что около границы области замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.