В Одессе прозвучали взрывы

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Информацию о последствиях Труханов не указал.

Через 10 минут мэр сообщил об отмене воздушной тревоги в Одесской области. При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Николаевской, Сумской и еще пяти областях Украины.

До этого стало известно, что ВС России нанесли групповой удар по контейнеровозу, перевозящему военные грузы в Одессу. В результате удара произошла вторичная детонация уже выгруженных на причал боеприпасов.

23 мая военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска атаковали цели в Одессе неизвестными дронами. По его данным, аппараты визуально схожи с «Ланцетом», но имеют больший размер и усиленную боевую часть.

Ранее жители Одессы защитили мемориальную доску от радикалов.