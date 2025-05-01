Командир бронегруппы «Днепра», Герой России, офицер с позывным «Ольха» в беседе с РИА Новости заявил, что поставленное ВСУ натовское оружие «хорошо горит».

Он также охарактеризовал обстановку на Херсонском направлении как «напряженно-стабильную». По его словам, его бойцы выезжают и атакуют позиции противника по просьбе штурмовиков ВС РФ.

Чаще всего военным бронегруппы приходится иметь дело с украинскими базами квадрокопетров и опорными пунктами.

«Натовское вооружение оценить можно по-разному. Они горят хорошо. Вот что я скажу — хорошо горят!» — пояснил офицер ВС РФ.

До этого офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщал, что военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ захватили в селе Горналь (Курская область) польские бесшумные минометы и вооружение производства НАТО.

Среди трофеев — 60-миллиметровые бесшумные минометы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Ранее российский военный рассказал о наемниках из США, Польши и Турции в Курской области.