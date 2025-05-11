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Подполье отследило активность сухогрузов с непонятным содержимым в порту Одессы

Подпольщик Лебедев заявил об активности сухогрузов в порту Одессы
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Wikimedia Commons

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале заявил об активности сухогрузов с непонятным содержимым в порту Одессы.

По его словам, подполье смогло отследить в гавани сухогруз в роли контейнеровоза ISLAND STAR, продолжающий «заниматься чем-то непонятным». Кроме того, по его словам, активно разгружается малый сухогруз DOLPHIN. Из него извлекаются белые мешки с сыпучим содержимым, а также оперативно увозятся на фурах.

Также в порту пришвартовался 113-метровый сухогруз GOLDEN ROSE Лебедев добавил, что за терминалы направляются машины с синими контейнерами.

«По порту слышны звуки перегрузки чего-то тяжелого», — отметил подпольщик.

3 мая Лебедев заявлял, что в порту Одессы был замечен 95-метровый сухогруз Commander, который выполняет функции контейнеровоза. Он уточнил, что с судна велась отгрузка больших и малых контейнеров желтого и красного цвета, которые затем быстро увезли автомобили.

Ранее в Госдуме обратились с призывом к жителям Одессы.

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