Российские военные освободили поселок Отрадное в Донецкой народной республике, обойдя укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с южного направления. Об этом РИА Новости рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным «Фил».

По словам командира, ВСУ ожидали атаки с востока, где сосредоточили основные укрепления. Однако российские подразделения совершили обходной маневр, зайдя в тыл противника. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Зашли с юга, и украинским силам пришлось отступить», — пояснил «Фил».

Он подчеркнул, что Отрадное взяли без жесткого сопротивления. Проблемы начались ночью, когда дроны «Баба-Яга» стали атаковать российские позиции.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области.

Ранее бои за Отрадное в ДНР засняли на видео.