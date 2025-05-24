МО: бойцы «Востока» зачистили около 200 зданий во время штурма Отрадного в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Восток» зачистили около 200 зданий и строений в поселке Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«После зачистки порядка 200 строений военнослужащие установили российские флаги в различных частях населенного пункта Отрадное», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, бойцы «Востока» продолжают продвигаться на Южно-Донецком направлении, взламывая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватывая трофеи.

Отмечается, что противник был не готов к стремительному рывку военных 29-й гвардейской армии, в результате чего штурмовики-забайкальцы при поддержке артиллерии и беспилотников разгромили позиции ВСУ и выбили украинцев из Отрадного.

24 мая командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным «Фил» сообщил, что российские военные освободили поселок Отрадное, обойдя укрепления ВСУ с южного направления. По его словам, ВСУ ожидали атаки с востока, где сосредоточили основные укрепления. Однако российские подразделения совершили обходной маневр, зайдя в тыл противника.

«Фил» подчеркнул, что Отрадное взяли без жесткого сопротивления. Проблемы начались ночью, когда дроны «Баба-Яга» стали атаковать российские позиции, добавил командир.

Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения поселка Отрадное.