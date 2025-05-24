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Шеф Пентагона объяснил, почему прессе ограничили доступ в ведомство

Хегсет: доступ прессы в Пентагон ограничили для защиты секретной информации
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Alex Brandon/AP

Министр обороны США Пит Хегсет после утечек информации в СМИ за время своего недолгого пребывания в должности ограничил прессе доступ в Пентагон, передает The Associated Press.

Как отмечается в материале, при прошлой администрации журналисты имели доступ в большее количество зон. Хегсет распорядился закрыть для прессы свой кабинет, кабинеты его помощников, все помещения в основном здании, где расположены пресс-службы армии, военно-воздушных сил, военно-морского флота, корпуса морской пехоты и космических сил. Кроме того, представители СМИ не смогут попасть в офисы высшего военного руководства Пентагона без сопровождения главы ведомства и его сотрудников.

«Хотя департамент по-прежнему привержен принципу прозрачности, он в равной степени обязан защищать (секретную разведывательную информацию) и конфиденциальную информацию, несанкционированное раскрытие которой может поставить под угрозу жизни военнослужащих США», — прокомментировал Хегсет свое решение в соцсети X.

Он добавил, что теперь журналистам надо будет подписывать форму о защите конфиденциальной информации. Также они получат новый бейдж, который будет «более четко» идентифицирует их как прессу.

В конце марта Пентагон начал внутреннее расследование после требования Илона Маска наказать сотрудников, распространяющих «злонамеренную ложь» о его отношениях с военными. До этого СМИ со ссылкой на анонимные источники в ведомстве писали, что Маск якобы мог получить доступ к секретной информации о планах американских военных на случай возможной войны с Китаем. Информацию тут же опровергли и президент Дональд Трамп, и оборонное ведомство.

Тогда же высокопоставленные чиновники американской администрации раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не стал увольнять Хегсета после скандала.

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