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«Злонамеренная ложь»: сотрудников Пентагона проверят на полиграфе из-за скандала с Маском

Bloomberg: Пентагон начал расследование с полиграфом после скандала с визитом Маска
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Joshua Roberts/Reuters
Пентагон проводит внутреннее расследование после требования Илона Маска наказать сотрудников, распространяющих «злонамеренную ложь» о его отношениях с военными. Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники в ведомстве писали, что Маск якобы мог получить доступ к секретной информации о планах американских военных на случай возможной войны с Китаем. Информацию тут же опровергли и президент Дональд Трамп, и оборонное ведомство. Для расследования будут использовать детекторы лжи.

Пентагон инициировал расследование после скандала с визитом основателя Tesla и главы департамента повышения эффективности правительства США Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку руководителя аппарата министра обороны США Джо Каспера. В рамках расследования будут проведены тестирования на полиграфе.

Маск ранее призвал привлечь к ответственности всех должностных лиц Пентагона, распространяющих «злонамеренную ложную информацию» о его отношениях с военными.

Каспер в ответ на эти обвинения призвал провести расследование «несанкционированного раскрытия» информации, касающейся национальной безопасности, а виновных привлечь к уголовной ответственности.

Расследование утечек «начнется немедленно и завершится отчетом министру обороны», написал Каспер в служебной записке, опубликованной поздно вечером 21 марта.

«Отчет будет включать в себя полную запись несанкционированных раскрытий в министерстве обороны и рекомендации по улучшению ситуации», – говорится также в документе.

Ранее в марте министр внутренней безопасности Кристи Ноэм пообещала проводить проверки сотрудников на детекторе лжи, чтобы выявлять тех, кто может «сливать» информацию в СМИ. Она уточняла, что уже удалось «выявить двух лиц, осуществляющих утечку информации в министерстве внутренней безопасности». Сколько сотрудников министерства прошли проверку на полиграфе к настоящему моменту, неизвестно.

Что Маск делал в Пентагоне

Маск посетил Пентагон в пятницу, 21 марта, чтобы принять участие в совещании об инновациях.

Незадолго до визита газета New York Times со ссылкой на нескольких неназванных официальных лиц США писала, что Маск должен получить совершенно секретную информацию о планах американских военных на случай возможной войны с Китаем. Позже о том, что Маск получил доступ к секретным данным, сообщила и The Wall Street Journal.

Публикации вызвали общественную дискуссию из-за возможного раскрытия Маску, имеющему «деловые интересы» в Китае, критически важных секреты Пентагона.

«Взгляды Маска на Китай также вызвали беспокойство. Он назвал Тайвань «неотъемлемой частью Китая» и однажды предложил сделать этот самоуправляемый остров административной зоной страны», — отмечает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп впоследствии назвал эту информацию «полной ложью». Минобороны США в свою очередь подтвердило сообщения о визите Маска, однако уточнило, что встреча никак не связана с Китаем. «Это не встреча, посвященная «совершенно секретным китайским военным планам». Это неформальная встреча, посвященная инновациям», -— написал в X глава ведомства Пит Хегсет.

Использование полиграфа

В США тесты с использованием полиграфа обычно недопустимы в судебных разбирательствах, а в 1998 году Верховный суд постановил, что их также нельзя использовать в военных судах, пишет CNN. При этом детекторы лжи иногда используются федеральными правоохранительными органами, а в отчете Пентагона за 1999 год говорилось, что оборонное ведомство расширяет программу, и полиграфы будут использоваться на военнослужащих «в случае утечки секретной информации, к которой у них был доступ».

Бывший армейский следователь и офицер разведки запаса, который впоследствии основал AntiPolygraph.org, Джордж Машке заявил, что полиграфы недопустимы при таких расследованиях, поскольку ненадежны и часто приводят к ложным результатам. По его словам, полиграфы периодически использовались с 1990-х годов, чтобы запугивать источники, от которых журналисты получают информацию.

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