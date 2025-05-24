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Военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине

Военкор Поддубный назвал одной из целей ночного удара по Украине предприятия ВПК
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Stringer/dpa/Global Look Press

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный раскрыл подробности ударов по ВПК Украины. Детали он раскрыл в своем Telegram-канале.

Военкор уточнил, что взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Обухове и Борисполе, Днепропетровске, Павлограде и Запорожье. Кроме того, в районе города Изюма был нанесен удар по резервам украинских войск.

«Список пораженных объектов противника сегодня будет внушительный», — написал он.

24 мая в Минобороны России сообщили, что ВС РФ при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли удар по военно-промышленному комплексу Украины. В военном ведомстве добавили, что все цели массового удара были достигнуты.

Накануне в российском МИД заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Киева. Заявление было сделано после очередной массовой атаки на российские регионы беспилотниками ВСУ.

Ранее Зеленский прокомментировал удары по Украине фразой «сложная ночь».

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