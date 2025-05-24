Губернатор Смоленской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Губернатор Анохин: средства РЭБ подавили два дрона ВСУ в Смоленской области

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) были подавлены утром 24 мая средствами радиоэлектронной борьбы в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Новодугинском округе. Пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет. На место ЧП прибыли оперативные службы, написал чиновник.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.