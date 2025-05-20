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Стало известно о выявлении иностранных наемников в районе Северска

Марочко: в районе Северска обнаружены мобильные группы иностранных наемников
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Stringer/Reuters

Севернее и восточнее от города Северска обнаружены небольшие мобильные группы иностранных наемников, которые передвигаются на пикапах вдоль фронта и обстреливают позиции российских военнослужащих. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на пикапах установлены зенитно-пулеметные установки (ЗПУ) и минометы западного образца.

«В ходе радиоэлектронной разведки было установлено, что эти маневренные группы используют натовскую систему позывных, а также общаются на английском языке», — сказал Марочко.

Он добавил, что автомобили перемещаются вдоль линии фронта парами или тройками и после ударов по позициям российской армии сразу меняют место дислокации.

Также Марочко заявил, что российские силы усилили свои позиции на Краснолиманском направлении, взяв под огневой контроль участок фронта протяженностью около километра. По его информации, в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского (Грековки), Редкодуба и Торского российские подразделения продвинулись вперед, улучшив тактическое положение и заняв новые позиции.

Ранее Минобороны России показало видео с поднятием российского флага в Торском.

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