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Стало известно начало эксплуатации самолета Су-57Э за границей

ФСТВС: истребитель Су-57Э начнет эксплуатироваться за границей уже в 2025 году
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Нина Падалко/РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57Э начнет эксплуатироваться за рубежом уже в этом году. Об этом со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) сообщает ТАСС.

В ходе Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске в пресс-службе ФСВТС заявили, что первый иностранный заказчик самолета Су-57Э приступит к его эксплуатации уже в 2025 году.

19 мая американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что боевой потенциал истребителя Су-57 вырастет после модернизации.

12 мая стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала министерству обороны партию новых истребителей Су-35С. В «Ростехе» отметили, что летчики высоко оценивают летные качества самолетов. По их словам, характеристики техники полностью соответствуют требованиям для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе.

Ранее в США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160.

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