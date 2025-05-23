В Одессе после взрыва поднялся столб белого дыма

В Одессе сняли на видео столб белого дыма после взрыва

В Одессе после удара баллистической ракетой по портовой инфраструктуре поднялся столб белого дыма. Видеозапись с места взрыва опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Мощный взрыв в Одессе: удар баллистической ракетой по портовой инфраструктуре», — отмечается в подписи к видео.

Камера запечатлела столб белого дыма, поднимающийся в небо.

2 мая сообщалось, что Вооруженные силы России атаковали предприятие Spaitech в Одессе, занимающееся производством беспилотных летательных аппаратов. По информации добровольческого подразделения «Росич», удар пришелся по зданию на улице Картамышевская, дом 9Б. По этому адресу находится производственное помещение НПП «Спайтех». Известно, что предприятие заключало контракты с министерством обороны Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что российские военные использовали в Одессе уникальные дроны.