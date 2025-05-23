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Стали известны подробности удара «Искандер-М» по Одессе

«ДП»: в Одессе «Искандер» накрыл более 20 бойцов ВСУ и суда «Крым» и «Титан»
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны подробности удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по Одессе, по данным Telegram-канала «Донбасский партизан» («ДП»), две ракеты поразили инфраструктуру морского торгового порта в районе второго и третьего причалов.

«В момент удара в порту осуществлялись работы по разгрузке и обслуживанию судов, использовавшихся для скрытой логистики и снабжения подразделений ВМСУ, а также прибрежных формирований Национальной гвардии Украины», — говорится в публикации.

По данным «ДП», территория объекта была закрыта для гражданского судоходства и охранялась военными подразделениями. По информации источника, в результате первого прилета «Искандера» был поврежден оперативный штаб управления грузопотоками.

Кроме того, был уничтожен склад, где хранились комплекты дистанционного управления и бортовые узлы для безэкипажных катеров. Вторая ракета накрыла стоянку вспомогательных судов ВМСУ, указали в «ДП».

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал видео с места взрыва в Одессе, отметив, что в порту после удара баллистической ракетой по инфраструктуре поднялся столб белого дыма. Камера запечатлела столб белого дыма, поднимающийся в небо.

Ранее удар «Искандером» по базе безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области попал на видео.

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