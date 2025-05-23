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США заявили о возможности уничтожать цели по всей планете за минуты

Вице-адмирал Уитворт: США смогут уничтожать цели по всей планете за минуты
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки с помощью системы анализа изображений на базе искусственного интеллекта Maven смогут выявить и уничтожить цель в любой точке планеты за несколько минут. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирал Фрэнк Уитворт, пишет Breaking Defense.

«Система Maven существенно сократила сроки выполнения наведения <…> Время выполнения разведывательных операций сократилось с нескольких часов до нескольких минут — от обнаружения до поражения цели», — отметил он.

Уитворт уточнил, что Maven теперь доступен всем службам и всем боевым командованиям в США.

На этой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры. Что за систему распорядился создать Трамп и насколько она похожа на рейгановские «Звездные войны» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Guardian узнала, что Британия может отказаться от создания системы «Железный купол».

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