На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Guardian узнала, что Британия может отказаться от создания системы «Железный купол»

Guardian: Британия, вероятно, не будет создавать систему «Железный купол»
close
Shutterstock

Великобритания, вероятно, не намерена создавать собственную систему противоракетной обороны «Железный купол» из-за дороговизны. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на информированный источник.

«Такой план, вероятно, станет слишком дорогим способом защиты Великобритании по сравнению с принятием мер по предотвращению потенциальных угроз за рубежом», — говорится в публикации.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы, чтобы его ведомство отказалось от принятия решений о закупках, которые обходятся в миллиарды фунтов и на реализацию которых уходят многие годы, поскольку со временем необходимое оборудование часто устаревает, добавило издание.

В прошлом году издание The iPaper, ссылаясь на экс-главу комитета по обороне палаты общин британского парламента Тобиаса Эллвуда, писала, что Великобритания из-за нехватки средств противовоздушной обороны является уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника. По словам Эллвуда, для защиты критической инфраструктуры необходимо инвестировать в создание британской системы ПВО, аналогичной израильскому «Железному куполу».

Ранее Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на создание системы ПРО «Золотой купол».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами