Guardian узнала, что Британия может отказаться от создания системы «Железный купол»

Великобритания, вероятно, не намерена создавать собственную систему противоракетной обороны «Железный купол» из-за дороговизны. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на информированный источник.

«Такой план, вероятно, станет слишком дорогим способом защиты Великобритании по сравнению с принятием мер по предотвращению потенциальных угроз за рубежом», — говорится в публикации.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы, чтобы его ведомство отказалось от принятия решений о закупках, которые обходятся в миллиарды фунтов и на реализацию которых уходят многие годы, поскольку со временем необходимое оборудование часто устаревает, добавило издание.

В прошлом году издание The iPaper, ссылаясь на экс-главу комитета по обороне палаты общин британского парламента Тобиаса Эллвуда, писала, что Великобритания из-за нехватки средств противовоздушной обороны является уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника. По словам Эллвуда, для защиты критической инфраструктуры необходимо инвестировать в создание британской системы ПВО, аналогичной израильскому «Железному куполу».

Ранее Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на создание системы ПРО «Золотой купол».