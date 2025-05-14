Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Оно состоялось в Перми на ФКП «Пермский пороховой завод». По словам Медведева, на заседании обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

8 мая зампред Совбеза сообщил, что спецоперация не будет длиться вечно. Он отметил, что военные действия закончатся, когда РФ добьется формальных итогов.

До этого Медведев заявил о расплате Украины за американскую военную помощь. По его словам, президент США Дональд Трамп «доломал киевский режим», заставив его компенсировать Вашингтону стоимость поддержки своими полезными ископаемыми.

Ранее Медведев раскрыл будущее отношений США и Европы.