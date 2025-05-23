Эксперт рассказал, как Британия использует Украину в своих целях

Великобритания использует конфликт на Украине для отработки технологии морских беспилотников, а также участвует в организации операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черном море. Об этом заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Что касается черноморского бассейна, здесь британцы являются основными идеологами морских наступательных операций, поэтому все, что происходило при форсировании Днепра, Крынки — это подготовка морских пехотинцев в Британии», — сказал эксперт.

Самое главное, по его словам, все технологии морских дронов — изначально британские, которые сейчас на Украине развились уже до роя дронов третьего поколения.

Клинцевич уточнил, что наемники из Британии принимали участие в попытках высадки десанта на остров Змеиный и на буровые платформы РФ в Черном море. При этом потери среди них списывают на несчастные случаи в ходе учений.

Эксперт отметил: Лондон понимает перспективу использования малотоннажных безэкипажных судов в виде роя для контроля акватории, поэтому на Украине они «отрабатывают свои технические задумки и решения».

До этого в сети появилось видео удара «Искандера» по базе безэкипажных катеров ВСУ под Одессой. Она находилась в населенном пункте Ильчевск. Там украинские войска занимались подготовкой безэкипажных катеров.

Ранее командир «Ахмата» рассказал об отношении бойцов к наемникам ВСУ.