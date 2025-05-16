Главу стройуправления Военно-строительной компании обвинили во взяточничестве

Начальник строительного управления публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК) по Московскому военному округу Матвей Иванов обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ, передает ТАСС.

По данным следствия, преступление совершено в рамках реализации национального проекта. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Расследование ведут военные следователи.

В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного транспорта Минтранса России обвинен в организации коррупционной схемы, которая принесла участникам незаконный доход свыше 700 млн рублей. Чиновнику и его сообщникам предъявлены обвинения по статьям о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ). Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее банда консуматорш из Москвы получила срок до пяти лет.