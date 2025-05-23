Верховный суд ДНР заочно приговорил австралийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Калеба Джона Листа к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

В феврале 2022 года он попал на Украину через польскую границу, где вступил в Интернациональный легион. С мая 2023 по февраль 2025 года он участвовал в боевых действиях против солдат российской армии.

За это он получил денежное вознаграждение в 2,9 млн рублей.

До этого суд в ДНР заочно приговорил к 13,5 года колонии строгого режима воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из Колумбии. В 2025 году он участвовал в боевых действиях на территории Украины.

24 апреля суд в ДНР приговорил к девяти годам колонии наемника из Колумбии Мигеля Анхеля Монтильи Карденаса. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в ДНР заочно осудили азербайджанца по делу о наемничестве.